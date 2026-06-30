Kayseri'de Afetlere Dayanıklı Veri Kurtarma Merkezi Hizmete Girdi

Dijital Güvence

Merkez, ana hizmet binasından bağımsız ve düşük riskli bir bölgede inşa edildi. Aktif sunucular, veri depolama sistemleri ve internet altyapısı yeni binaya taşınarak devreye alındı. Böylece hem KASKİ’nin hem de Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bilgi işlem altyapısı tek noktada, yüksek güvenlik standartlarıyla korunmaya başladı.

Kapasite ve Yatırım

Toplam kapasite: 500 terabayt

Şu anda kullanılan: 250 terabayt

Yatırım tutarı: 4,5 milyon TL

Uzun yıllar hizmet verecek şekilde planlanan merkez, kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlayarak mükerrer yatırımların önüne geçiyor.

Stratejik Önemi

Veri Kurtarma Merkezi, özellikle deprem gibi afet durumlarında hizmet kesintilerini önleyecek stratejik bir altyapı olarak öne çıkıyor. Kayseri, bu yatırımla dijital belediyecilik ve afetlere dirençli şehircilik alanında örnek uygulamalarına bir yenisini daha eklemiş oldu.