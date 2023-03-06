Kayseri’de ağır hasarlı bina boşaltıldı, sakinleri yardım bekliyor

Kayseri’de Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Bekir Yıldız Bulvarı’nın kesiştiği yerde bulunan 10 katlı Serap Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki deprenlerde büyük hasar aldı. 1995 yılında yapıldığı öğrenilen binada aileler kiraya ya da yakınlarının yanına çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Kayseri İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol edilen bina için ‘ağır hasarlı’ raporu düzenlendi. Bina çevresinde güvenlik önlemi alınırken polis ekipleri bölgede 24 saat nöbet tutuyor.

Serap Apartmanı 28 nolu dairede binanın en üst katında oturan Emin Tolga Adıyaman, “Hepimize geçmiş olsun. Binamızda otuz daire var, otuzumuzda mağduruz. Depremde bayağı büyük bir sarsıntı yaşadık. En üst katta olduğum dairemde olan dolaplar üstümüze devrildi. Ben 44 yaşındayım, bu zamana kadar böyle bir sarsıntı yaşamamıştım. Neticesinde yine oturmaya devam ettik. Kontrol yapanlar binada oturulmayacağını, ağır hasar aldığını söylediler, dairemizi boşaltmamızı söylediler. Nakliye şirketleri deprem bölgesine gitti, biz nakliye bulamadık. Bize afakı rakamlar çıkarttılar. Kiraya çıktık, kirada da bayağı bir afaki rakamlar çıktı. Bayağı bir mağduriyet yaşadık, yaşıyoruz da. Sonucunda bizim karşımıza ne çıkacak, binanız ne olacak? Bize herhangi bir destek sağlanacak mı? Bunları bilmiyoruz” diye konuştu.

“DEVLET İNŞALLAH BİZE DESTEK ÇIKAR, MAĞDURİYETİMİZİ GİDERİR”

Adıyaman sözlerine şöyle devam etti, “Bina 1995 yılında yapılmış, ben 2008 yılında taşındım. Herhalde projeye uygun olmayan yapıymış. Raporda, projeye uygun olmayan yapı olarak söylenmiş. Biz o kadarını biliyoruz. Bilen kişilerin söylediği şey bu. Rapora geldiklerinde binada oturmaya devam ettik. Ağır hasar verildi, etrafı da çevrildi, girdirmiyorlar. Devlet inşallah bize destek çıkar, mağduriyetimizi giderir. Buna da inanıyoruz. Sarız, Göksun'a yakın olduğu için ciddi hasarlar almış. Burada da bina etrafında mahallemizin ilerisinde de birkaç minarede gördüm. Onlar da yıkıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevlileri Kayseri'nin afet bölgesine alınmasını uğraştıklarını söylüyorlar. Ama bu ne kadar olumlu sonuçlanır veya bize ne kadar olumlu etkiler? Bilmiyorum. İnşallah sonuç bizim için hayırlısı olur” dedi.