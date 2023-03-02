Kayseri’de ağır hasarlı bina kısa süre içinde yıkılacak

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem 11 ilde yıkıma sebep oldu. Kayseri’den de şiddetli şekilde hissedilen depremler, il genelinde yapılarda ağır hasara sebep oldu. Ağır hasarlı olduğu tespit edilen binalar ise boşaltılıyor. Melikgazi İlçesi Kılıçaslan Mahallesi’nde bulunan Arı Apartmanı da Kahramanmaraş depremleri ve son İncesu depremlerine dayanamadı. Yapılan kontrolde yapının ağır hasarlı olduğu belirlenerek tahliye edilmesi yönünde karar verildi. 1974 yapımı bina dün akşam saatlerinde polis ve zabıta ekiplerince kontrollü bir şekilde boşaltıldı. Apartman, boşaltılmasının ardından mühürlendi.

Kısa sürede yıkılacak olan apartmanın yakınında esnaflık yapan Hasan Hasan, “Bu binanın yıkılmasını isteriz. Bütün vatandaşlara zararı olacaksa tabi ki yıkılmasını isteriz. Dün zabıta ve polis ekipleri gelip kontrol etmiş binayı hasarları gördükleri için vatandaşlara önemli eşyalarını alsınlar diye 2 saat mühlet vermişler. Vatandaşlarda akşama kadar binayı boşalttı. Boşaltılması biraz farklı oldu bazı arkadaşlar yeterince mühlet vermediler diyorlardı. Ama polis onu yapmak zorundaydı çünkü ne zaman sallanır ne zaman bir şey olur bilinmiyor” şeklinde konuştu.