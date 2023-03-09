Kayseri'de ağır hasarlı bina tahliye edildi

 Kayseri'de, yaşanan depremler sonrası ağır hasar alan bina zabıta ve polis ekiplerinin kontrolünde tahliye edildi. Bina sakinlerinden Hayrettin Büyükbaş, geç haber verildiğini savunarak mağdur olduklarını iddia etti.

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  • 09.03.2023 17:35
  • Güncelleme: 09.03.2023 17:35
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Kayseri'de ağır hasarlı bina tahliye edildi

Kayseri’nin merkez Kocasinan İlçesi Fuzuli Caddesi üzerinde bulunan bir apartman Kahramanmaraş depremleri ve son olarak Kayseri’de yaşanan İncesu ile Hacılar depremlerine dayanamadı. Yapılan kontrolde yapının ağır hasarlı olduğu belirlenerek tahliye edilmesi yönünde karar verildi. 

Bina bugün polis ve zabıta ekiplerince kontrollü bir şekilde boşaltıldı. Vatandaşlar, eşyalarını dışarı çıkardı. Apartmanın tamamen boşaltılmasının ardından mühürlenecek. En kısa sürede yıkılması bekleniyor. 

Binaya ağır hasar verildiğinden haberlerinin olmadığını söyleyen bina sakini Hayrettin Büyükbaş, “Binaya ağır hasar vermişler hiçbirimizin haberi yok. Komşuların, bina sakinlerinin haberi yok. Sabah haber verdiler saat 3’te binayı boşalttık. Herkes mağdur, herkesin eşyası içeride. Kimsenin gidecek bir yeri yok. Herkes mağdur” şeklinde tepki gösterdi.

1ha

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