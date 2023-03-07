Kayseri'de kontroller arttıkça ağır hasarlı yapı sayısı 584 yükseldi

Kentte şu ana kadar 10 bin 993 başvuru olduğu ve bunlardan yüzde 52,4’ünün hasar tespit çalışmaları tamamlandığı belirtildi.

Kayseri Valiliği, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkileyen deprem sonrasında, Kayseri'den deprem bölgesine yapılan yardımlar ve kente gelen depremzedeler ile ilgili çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Yazılı açıklamada meydana gelen deprem sonrasında depremin ilk günü oluşturulan ayni bağış deposunda toplanan yardımlardan deprem bölgesinde bulunan 10 vilayete çadır, battaniye, su, gıda, kıyafet, temizlik ve hijyen ürünleri, yakacak, elektrikli ısıtıcı vb. temel acil ihtiyaçları karşılayacak ürünlerden oluşan 18 TIR, depremin ilk gününden bugüne kadar ise Kayseri Lojistik toplam 689 TIR yardım malzemesi sevk edildiği belirtildi.

44 BİN 733 DEPREMZEDE GELDİ

Açıklamaya göre deprem bölgesinden Kayseri'ye toplam 44 bin 733 depremzede vatandaş geldi. Bu kişilerden 9 bin 359 kişi KYK yurtlarında, kamu misafirhanelerinde, oteller, apartlar ve muhtelif yerlerde barınıyor. 35 bin 374 kişide yakınlarının yanında ve kendi imkanlarıyla yerleştikleri konutlarda ikamet ediyor. KYK yurtlarında gerekse kendi imkanlarıyla yerleştikleri konutlarda depremzede vatandaşlarımızın ayni yardım talepleri, valilik ve kaymakamlıklara bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, yerel yönetimler, STK’lar ve hayırsever vatandaşlar tarafından karşılanmaya çalışılıyor.

Ayrıca, depremin ilk gününden bugüne kadar 11 bin 148 depremzede hasta kabulü yapıldı. Halen Kayseri’de bulunan hastanelerde serviste 312 kişi, yoğun bakımda 110 kişi olmak üzere toplam 422 hasta yatarak tedavi görüyor. Vefat eden 78, taburcu olan 10 bin 548 vatandaş olduğu açıklandı. Hastanelere deprem sonrasında, kimsesiz/refakatsiz olarak toplam 60 çocuk depremzede kabulü yapıldığı, tedavisi tamamlanan 24 çocuk ailelerine, 18 çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edilmiş; 1 çocuk da ailesi ile birlikte Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bugün itibariyle toplam 16 kimlikli/kimliksiz bebek ve çocuğun tedavisi devam ettiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuran 22 bin 271 depremzede vatandaşın ayni yardım taleplerinin karşılandığı, ayrıca nakdi yardım talebinde bulunan 5 bin 672 ailenin başvuruları değerlendirilerek 5 milyon 394 bin 200 lira nakdi yardım yapıldığı belirtildi.

İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca depremzede vatandaşların ayni ve nakdi yardım talepleri alınarak taleplerin karşılanmasına paydaş kurum ve kuruluşların desteği ile birlikte karşılanmaya çalışılmaktadır.

Deprem bölgesinden Kayseri’ye sosyal hizmetler kapsamında, deprem bölgesinden kentte sosyal hizmetler kapsamında, 280 ağır engelli depremzede vatandaş getirilerek özel ve resmi bakım merkezlerine; 12 kadın ve 8 çocuk Kadın Konukevine yerleştirildi. Bugün itibariyle Sosyal Hizmet Bakım Merkezlerinde 7 çocuk bulunuyor. Ayrıca 23 yaşlı depremzede vatandaş ise özel huzurevlerine yerleştirildiği belirtildi.

11 BİN 474 DEPREMZEDEYE PSİKO-SOSYAL DESTEK SAĞLANDI

Valilik tarafından yapılan açıklamada Kayseri'ye gelen depremzede vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, psiko-sosyal destek çalışmalarına da ilk günden itibaren kentteki kamu kurumları, üniversiteler ve derneklerin de katkılarıyla devam edilmiş olup, bu kapsamda toplam 11 bin 474 depremzede vatandaşa psiko-sosyal destek sağlandığı belirtildi.

KAYSERİ'DE 584 AĞIR HASARLI YAPI TESPİT EDİLDİ

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Kayseri İl Müdürlüğünce, yapılan toplam 10 bin 993 başvurudan 5 bin 762 adet yapının hasar tespit çalışması yapılmış olup, 3 bin 90 hasarsız, 2 bin 29 az hasarlı, 59 orta hasarlı ve 584 ağır hasarlı yapı tespit edildi. Yapılan başvuruların yüzde 52,4’nün hasar tespit çalışmaları tamamlanarak hasar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

EĞİTİM

Kayseri’de 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler öncesinde 3, sonrasında ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Kayseri İl Müdürlüğü tarafından 13 okul ağır hasarlı; 1 okul ve 1 pansiyon orta hasarlı olmak üzere toplamda 18 okul ve pansiyon binası ağır ve orta hasarlı olarak tespit edildi. Ağır ve orta hasarlı okullardaki öğrenciler uygun okullara tahliye edilerek eğitim öğretim süreçleri devam ediyor.

Bu okullar:

Ağır Hasarlı Okullardan deprem öncesinde; Kocasinan İlçesi Cumhuriyet İlkokulu, Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam-Hatip Lisesi, Mithatpaşa İlkokulu.

Deprem sonrasında ise; Kocasinan İlçesi Avukat Ahmet Ulucan İlkokulu, Kadir Has Ortaokulu, Gözüakçalar İlkokulu, Yunus Emre Ortaokulu-İmam Hatip Ortaokulu, Gevher Nesibe Özel Eğitim Uygulama Okulu, Melikgazi İlçesi Besime Özderici Ortaokulu, Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Ahmet Kirazgiller İlkokulu, Müncübe Cıngıllıoğlu Anaokulu, Talas İlçesi Mehmet-Cemile Oğulcuklu İlkokulu, Sarız İlçesi Yeşilkent Şehit Osman Börklüoğlu İlkokulu-Ortaokulu, Yeşilhisar İlçesi Atatürk İlkokulu, İncesu İlçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi. Deprem sonrasında acil yıkım kararı olan Avukat Ahmet Ulucan Ortaokulu B Blok’un yıkılması işlemleri tamamlandı.

Orta Hasarlı Okullar

Tomarza ilçesi Dadaloğlu Battal Topuz Anadolu Lisesi ve Yahyalı ilçesi Hacı Zeliha Kurmel Kız Pansiyonu. Orta hasarlı yapılarda ilgili mevzuat gereği “tamir ve tadilatı yapılıncaya kadar kullanılamayacağı” hükmü yer aldığından söz konusu yapıların tahliye süreci başlatıldı. Deprem nedeniyle eğitimlerine Kayseri’de devam etme kararı alan öğrencilerin nakil işlemleri tamamlanmış olup, 03.03.2023 tarihi itibariyle her okul derecesi ve türünde nakil olan öğrenci sayısı 7 bin 211 olarak gerçekleşmiştir. Nakil olarak gelen öğrencilerin kitap, kırtasiye, çanta gibi 7 bin 100 kırtasiye seti hazırlanarak dağıtım süreci devam ettiği bildirildi.

NAKİL GELEN ÖĞRENCİLER

Deprem nedeniyle ilimize gelerek okullarımıza nakil olan 5 bin148 öğrenciye yönelik; masal anlatıcılığı, kukla gösterileri, bilimsel deney etkinlikleri, geleneksel çocuk oyunları yöntemleriyle psikososyal destek çalışmaları devam ediyor.

208 DEPREMZEDE İŞKUR ARACILIĞIYLA İŞE YERLEŞTİRİLDİ

20 Şubat 2023 tarihinden itibaren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş ve meslek danışmanlarınca depremzedelerin kaldığı KYK yurtlarının tamamı, otel ve kamu misafirhanelerinde kalanların büyük bir kısmı ziyaret edilmiştir. Anons ve duyuru neticesinde görüşmeyi kabul eden 403 kişi işe yerleştirme konularında bilgilendirilerek kayıtları yapıldı. Meslek odalarına bilgilendirme yazıları ulaştırılmış işverenlerimizin açık iş ilanı verme ve depremzedeleri işe alma konusunda hassas davranması ricasında bulunuldu. Yapılan görüşmelerin ardından firmaların doğrudan işe aldığı kişiler hariç 208 kişi işe yerleştirilmiş olup firmalarla depremzedelere yönelik işe alım görüşmeleri devam ettiği belirtildi.

İstihdamı korumak amacıyla kısa çalışma uygulaması ile işsizlik ödeneği ve nakdi ücret desteği başvuruları alınmaya başlandığı, depremden etkilenen illere yardım malzemelerinin sevkiyat işlerinde çalışmak üzere 402, KYK Yurtlarında depremzedelere hizmet vermek amacıyla 101 olmak üzere toplam 503 kişilik Toplum Yararına Program başlatıldığı belirtildi.