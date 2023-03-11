Kayseri'de ağır hasarlı yapı sayısı 851'e yükseldi

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat günü yaşanan şiddetli depremler sonrası 11 ilde yıkım gerçekleşti. Büyük depremlerin artçısı sürerken Kayseri’de de dün sabaha karşı 05:28’de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vali Vekili Şenol Esmer, Kayseri geneli hasar tespit verileri tablosunu paylaştı. Kentte ağır hasarlı yapı sayısı 851'e yükseldi.

10 Mart 2023 tarihi itibariyle il geneli inceleme sonuçları şöyle;

Toplam müracaat: 13 bin 104

Toplam okul sayısı: bin 106, hasar tespit yapılan okul: 652

YAPILAN TESPİTLERİN KULLANIM ŞEKLİNE GÖRE DAĞILIMI:

Toplam: 9 bin 135

Hasarsız: 5 bin 275

Az hasarlı: 2 bin 970

Orta hasarlı: 39

Ağır hasarlı: 851

Tespiti yapılan iş oranı: yüzde 70

AĞIR HASARLI YAPILARIN KULLANIM ŞEKLİNE GÖRE DAĞILIMI

Toplam: 851

Resmi Okul/ Minare/ Kamu Yapısı: 25 cami minaresi, 2 camii, 6 kamu yapısı

Konut/Ticarethane/ Ahır/Depo: 656 Konut, 4 ticarethane, 146 ahır/depo

KAMU YAPILARI

Yeşilhisar Belediye Başkanlığı Binası

Sarız Belediye Başkanlığı Binası

Şehit Osman Börklüoğlu Lojmanı

Yahyalı Jandarma Komutanlığı Garaj Binası

Pınarbaşı Gümüşgün Ortaokulu Deposu

Tomarza Toklar Sağlık Ocağı Lojmanı.