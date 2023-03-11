Kayseri'de ağır hasarlı yapı sayısı 851'e yükseldi

 Afet kapsamına alınması gündemde olan Kayseri'de depremler nedeniyle ağır hasarlı yapı sayısı 851'e yükseldi. Bu yapılar arasında kamu binaları da bulunuyor. 

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  • 11.03.2023 11:59
  • Güncelleme: 11.03.2023 11:59
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Kayseri'de ağır hasarlı yapı sayısı 851'e yükseldi

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat günü yaşanan şiddetli depremler sonrası 11 ilde yıkım gerçekleşti. Büyük depremlerin artçısı sürerken Kayseri’de de dün sabaha karşı 05:28’de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vali Vekili Şenol Esmer, Kayseri geneli hasar tespit verileri tablosunu paylaştı. Kentte ağır hasarlı yapı sayısı 851'e yükseldi.

10 Mart 2023 tarihi itibariyle il geneli inceleme sonuçları şöyle;
Toplam müracaat: 13 bin 104
Toplam okul sayısı: bin 106, hasar tespit yapılan okul: 652

YAPILAN TESPİTLERİN KULLANIM ŞEKLİNE GÖRE DAĞILIMI:

Toplam: 9 bin 135
Hasarsız: 5 bin 275
Az hasarlı: 2 bin 970
Orta hasarlı: 39
Ağır hasarlı: 851
Tespiti yapılan iş oranı: yüzde 70

AĞIR HASARLI YAPILARIN KULLANIM ŞEKLİNE GÖRE DAĞILIMI 

Toplam: 851
Resmi Okul/ Minare/ Kamu Yapısı: 25 cami minaresi, 2 camii, 6 kamu yapısı
Konut/Ticarethane/ Ahır/Depo: 656 Konut, 4 ticarethane, 146 ahır/depo

KAMU YAPILARI
Yeşilhisar Belediye Başkanlığı Binası
Sarız Belediye Başkanlığı Binası
Şehit Osman Börklüoğlu Lojmanı
Yahyalı Jandarma Komutanlığı Garaj Binası
Pınarbaşı Gümüşgün Ortaokulu Deposu
Tomarza Toklar Sağlık Ocağı Lojmanı.

1ha

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