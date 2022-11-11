Kayseri'de ağlatan koşu

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Atatürk'ü Anma Koşusu'nda yarışmayı tamamlayamayan sporcular gözyaşı döktü.

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  • 11.11.2022 13:36
  • Güncelleme: 11.11.2022 15:01
Kayseri'de ağlatan koşu
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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’Atatürk’ü Anma Koşusu’nda yarışmayı tamamlayamayan sporcular gözyaşı döktü.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği koşuda ’Küçük Kızlar’, ’Küçük Erkekler’, ’Yıldız Kızlar’, ’Yıldız Erkekler’, ’Genç Kızlar’ ve ’Genç Erkekler’ olmak üzere 6 kategoride 100’ü aşkın sporcu yarıştı. Yarışmayla ilgili bir konuşma yapan Türkiye Atletizm Federasyonu Bölge Koordinatörü ve İl Temsilcisi Kemal Koyuncu, Kayseri’nin atletizmde çok ileri noktada olduğunu belirterek, "Ulusal ve uluslararası alanda başarılı çok sporcumuz var. Biz de yeni sporcuları bulma anlamında bu yarışmayı çok fazla önemsiyoruz. İnşallah burada seçmiş olduğumuz sporcular ileride dünya ve Avrupa şampiyonaları ile olimpiyatlarda ilimizi, ülkemizi temsil eder" şeklinde konuştu.

Küçük Kızlar kategorisinde Hediye Nur Tekkaş, Küçük Erkekler’de Erkan Bulgur, Yıldız Kızlar’da Fatma Demir, Yıldız Erkekler’de Yiğit Ormancı, Genç Kızlar’da Ebrar Nisa Balkaya ve Genç Erkekler’de Halil İbrahim Arslan birinciliğe ulaşırken, yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Ayrıca yarışmayı tamamlayamayan ve bitiş çizgisinin gerisinde kalan sporcular gözyaşlarına boğuldu.

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İHA

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