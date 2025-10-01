Kayseri’de Ağustos ayında 30 şirket kepenk kapattı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB), 2025 Ağustos ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini paylaştı.

Kayseri’de 2025 Ağustos ayında 120 şirket, 2 kooperatif ve 11 gerçek kişi ticari işletme kurulurken 37 şirket ve 4 kooperatif tasfiye edildi. Ağustos ayında 30 şirket, 1 kooperatif ve 10 gerçek kişi ticari işletme ise kapandı.

TOBB tarafından yayınlanan 2024 yılının verileri incelendiğinde ise Ağustos ayında 155 şirket, 3 kooperatif ve 22 gerçek kişi ticari işletme kuruldu. 32 şirket ve 2 kooperatif tasfiye edilirken 28 şirket, 1 kooperatif ve 13 gerçek kişi ticari işletme kapandı.

AÇILAN ŞİRKET SAYISINDA KAYSERİ 12. SIRADA

2025 Ağustos ayı içerisinde kurulan şirket sayılarına göre iller sıralandığında; Kayseri, 120 şirket ile 12. sırada yer aldı. Diğer iller ise şu şekilde;

1.İstanbul 3 bin 502

2.Ankara 792

3.İzmir 511

4.Antalya 313

5.Bursa 296

6.Gaziantep 273

7.Kocaeli 259

8.Mersin 234

9.Konya 203

10.Adana 202

KAPANAN ŞİRKET SAYISINDA KAYSERİ 7. SIRADA

2025 Ağustos ayı içerisinde kapanan şirket sayıları incelendiğinde Kayseri, 30 şirket ile 7. sırada yer aldı. Diğer iller ise şu şekilde;

1.İstanbul 501

2.Ankara 128

3.İzmir 83

4.Antalya 78

5.Bursa 48

6.Kocaeli 45

7.Kayseri 40

8.Gaziantep 40

9.Mersin 36

10. Konya 33