Kayseri'de Ağustos ayında, Konkardato talep eden 4 şirket için geçici mühlet

Ekonomik nedenlerle konkordato başvurusunda bulunan şirket sayıları ile ilgili yeni veriler paylaşıldı. Ağustos ayına ait verilere göre Türkiye’de şirketler için 216 geçici mühlet kararı, 79 kesin mühlet kararı, 49 red kararı, 15 iflas kararı, 1 tasdik kararı çıktı. Adli Tatil olmasına rağmen konkordato başvurusu toplamda 360 olarak açıklandı.

4 ŞİRKET İÇİN GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Kayseri’de ise Ağustos ayında, konkordato sürecinde bulunan şirketler için 4 ‘geçici mühlet kararı’, 1 ‘konkordatonun reddi kararı’ ve 1 ‘alacak bildirme kararı’ çıktı.