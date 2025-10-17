Kayseri'de AIDS alarmı
Yetkililerden alınan bilgiye göre Kayseri'de polis ekiplerince fuhuş operasyonu gerçekleştirildi. Kenya, Haiti ve Endonezya gibi ülkelerin vatandaşı olan 17 kadın sınır dışı edildi. Yapılan sağlık taramalarında sınır dışı edilen kadınların bazılarında HIV/AIDS virüsü olduğu tespit edildi.