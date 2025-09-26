Kayseri’de ‘Aile Çalıştayı’ düzenlendi

Kayseri Valiliği ve Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde ‘Aile Çalıştayı’ düzenlendi. Burada konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Herhalde aile kurumu kadar düşmanı çok olan başka bir kurum yoktur. Terör örgütleri aile kurumunun yıkılmasını istiyorlar. Organize suç örgütleri aile kurumunun yıkılmasını istiyorlar. Dünyayı cinsiyetsizleştirme gibi akıl dışı, ahlaksız bir konuma getirmek isteyenler aile kurumunun yıkılmasını istiyorlar. Aile kurumuna düşman o kadar çok grup var ki, herhalde sosyal medya içerisinde bu kadar düşmanca saldırılan kurum çok azdır. Çünkü aile her şeyin temeli olduğunu defalarca söylüyoruz. Birçok şeyle mücadele ederken aslında tek bir kurumun güçlü kalmasıyla bütün her şeyi değiştirebiliriz. Aile güvenliği sağlar mı? Güçlü bir ailenin olduğu yerde huzuru sağlar mı? Eğitimde, birçok yönde bu ilin gelişmesinde çok büyük bir etki sağlar. Aile yapısının sıkıntı gördüğü, sıkıntı olduğu yerlerde, muhitlerde veya ailelerde çok farklı dramlarla karşılaşıyoruz. Aile ile ilgili yapılan her saldırıya öyle bir tepki, öyle bir reaksiyon vermeliyiz ki akıllarından bile aile kurumunu küçültmeyi geçirmemeliler .Kayseri'de son zamanlarda bu manada büyük bir farkındalık oluştu. Belki Türkiye'ye örnek olabilecek şekilde bir çaba var. Bu manada Aile Müdürlüğümüzü ve Aile Platformumuzu tebrik ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Aile kurumunun bir çok zorlukla karşı karşıya kaldığını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Emine Uğurlu, “Günümüzde aile kurumu dijitalleşme, ekonomik zorluklar, hızlı değişen yaşam tarzları gibi birçok dinamikle karşı karşıya kalmaktadır. Bu çalıştay da akademisyenlerden saha uzmanlarına, kamu temsilcilerinden sivil toplum paydaşlarına kadar geniş bir katılımla bu tip dinamikleri değerlendirme imkanı bulacağız. Amacımız sadece sorunları konuşmak değil, aynı zamanda çözüm odaklı, sürdürülebilir ve uygulanabilir önerileri geliştirmektir. Buradan çıkacak rapor ve önerilerin ilgili kurumlara ışık tutacağına inanıyorum” diye konuştu.