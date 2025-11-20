  • Haberler
  • Kayseri'de aile dramı: Ablasının ardından kardeşi de pencereden atladı

Kocasinan ilçesinde 3 gün önce ablası T.Ö.'nün (18) atladığı pencereden atlayan, S.Ö. (17) ağır yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Ziyagökalp Mahallesinde bulunan 5 katlı binanın 4’üncü katında meydana geldi.

İddiaya göre 3 gün T.Ö. isimli genç kız, henüz bilinmeyen bir sebepten evinin penceresinden atlaması sonucu ağır yaralandı. T.Ö.’nün hastanedeki tedavisini devam ediyor. Üç gün sonra kardeşi S.Ö. de ablasının atladığı pencereden atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kız sağlık ekiplerinin ilk müdehalesinin ardından  hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan 2 kardeşin tedavisi devam ediyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi

