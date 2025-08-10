Kayseri’de Aile İçi Şiddet: Önce karısına sonrada kendi kafasına sıktı

  • Haberler
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde gece saatlerinde yaşanan trajik olayda, bir kadın hayatını kaybetti. İddiaya göre, eşi tarafından silahla vurulan N.K. olay yerinde yaşamını yitirirken, saldırgan O.K. aynı silahla kendi yaşamına son verdi.

Olay, Mimarsinan Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerindeki bir apartmanda saat 01.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.K. ile eşi N.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine O.K., silahını eşine doğrultarak ateş etti. N.K. olay yerinde hayatını kaybederken, O.K. daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri N.K.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan O.K. ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıld

Haber Merkezi

