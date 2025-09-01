  • Haberler
  • Kayseri'de Aile ve Eğitim Odaklı Ulaşım Destek Projeleri Başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 Aile Yılı kapsamında önemli ulaşım destek projelerini hayata geçiriyor. Bu projeler arasında, annelere yönelik 'Anne Ulaşım Kartı' ve ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ulaşım kartı yardımları yer alıyor. Başvurular, 1 Eylül 2025 itibarıyla alınmaya başlanacak.

Anne Ulaşım Kartı Projesi

Yeni uygulama ile doğum yapan annelere, şehir içi toplu ulaşımda aylık 40, ilçe-Kayseri hatlarında ise aylık 20 ücretsiz biniş hakkı tanınacak. Bu proje, annelerin toplumsal hayata katılımlarını artırmayı ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Başvurular, Kart38 İşlem Merkezleri veya yetkili noktalar aracılığıyla şahsen yapılabilecek.

Eğitim Desteği

Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde ihtiyaç sahibi öğrencilere de ulaşım kartı yardımları sunacak. Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde ikamet eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine aylık 150 binişlik ulaşım kartı verilecek. Başvurular, 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren www.kayseri.bel.tr adresi üzerinden online olarak kabul edilecek.

Bu projelerle Kayseri, aile ve eğitim odaklı desteklerle sosyal yaşamı güçlendirmeyi ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Haber Merkezi

