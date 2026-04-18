Kayseri'de Ailelere Yönelik Çocuk Güvenliği ve Gelişimi Semineri Düzenlendi

Toplumsal değerlere katkı sunmayı ve vatandaşların çok yönlü gelişimini desteklemeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi, son dönemde okullarda yaşanan olumsuz olaylara karşı hızlı bir refleks göstererek ailelere yönelik bilinçlendirme çalışmalarına hız verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen program, Kaymakamlık, Müftülük ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirildi. Geniş katılımla düzenlenen bilgilendirme seminerinde, çocukların karşılaşabileceği riskler, aile içi iletişimin önemi ve güvenli eğitim ortamlarının oluşturulması gibi başlıklar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Uzman isimlerin yer aldığı seminerde, ailelerin bilinçli ve doğru yaklaşımlarının çocukların gelişiminde belirleyici rol oynadığına dikkat çekilerek, ebeveynlerin bu süreçte daha aktif ve farkındalık sahibi olmalarının gerekliliği vurgulandı.