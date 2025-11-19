Kayseri'de Akıllı Kavşak Uygulamalarıyla Trafik Rahatlıyor

Kocasinan'daki çalışmalar, "Yol medeniyettir" anlayışıyla sürdürülüyor. Uygulamanın yaygınlaştırılmasıyla Kayseri trafiğinde daha akıcı ve düzenli bir yapı oluşturulması hedefleniyor. Belediyenin ulaşım alanında attığı yenilikçi adımlar, Kocasinan'ın gelişimine önemli katkılar sağlıyor. Yeni kavşaklar, hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli, düzenli ve rahat bir ulaşım imkanı sunuyor.

Kocasinan Belediyesi, akıllı kavşak sayısını artırarak modern ulaşım altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu yatırımlar sayesinde, bölgede trafik yoğunluğunun azaltılması ve vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım ortamı sağlanması bekleniyor. Kocasinan, daha güzel yarınlar için durmadan çalışmaya ve yenilikler getirmeye devam edecek.