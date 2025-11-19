  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de Akıllı Kavşak Uygulamalarıyla Trafik Rahatlıyor

Kayseri'de Akıllı Kavşak Uygulamalarıyla Trafik Rahatlıyor

Kocasinan Belediyesi, şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmak ve ulaşım konforunu artırmak amacıyla Akıllı Kavşak Uygulaması'nı hayata geçirdi. Bu uygulama, Kayseri'de yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor. Trafik akışını hızlandıran ve şehir estetiğine modern bir dokunuş kazandıran akıllı kavşaklar, sürücüler tarafından büyük ilgi görüyor.

Kayseri'de Akıllı Kavşak Uygulamalarıyla Trafik Rahatlıyor

Kocasinan'daki çalışmalar, "Yol medeniyettir" anlayışıyla sürdürülüyor. Uygulamanın yaygınlaştırılmasıyla Kayseri trafiğinde daha akıcı ve düzenli bir yapı oluşturulması hedefleniyor. Belediyenin ulaşım alanında attığı yenilikçi adımlar, Kocasinan'ın gelişimine önemli katkılar sağlıyor. Yeni kavşaklar, hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli, düzenli ve rahat bir ulaşım imkanı sunuyor.

Kocasinan Belediyesi, akıllı kavşak sayısını artırarak modern ulaşım altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu yatırımlar sayesinde, bölgede trafik yoğunluğunun azaltılması ve vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım ortamı sağlanması bekleniyor. Kocasinan, daha güzel yarınlar için durmadan çalışmaya ve yenilikler getirmeye devam edecek.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Mobil kullanıma uygun gıda denetleme uygulaması tasarlandı
Mobil kullanıma uygun gıda denetleme uygulaması tasarlandı
Başkan Çolakbayrakdar, 'Her bir çocuğumuzun iyi bir eğitim alması için kararlılıkla çalışıyoruz'
Başkan Çolakbayrakdar, “Her bir çocuğumuzun iyi bir eğitim alması için kararlılıkla çalışıyoruz”
Kayseri'de Akıllı Kavşak Uygulamalarıyla Trafik Rahatlıyor
Kayseri'de Akıllı Kavşak Uygulamalarıyla Trafik Rahatlıyor
Mobil Dijital Gençlik Merkezi İncesu'da
Mobil Dijital Gençlik Merkezi İncesu'da
Yeraltı Çarşısı Esnafından Başkan Büyükkılıç'a Ziyaret
Yeraltı Çarşısı Esnafından Başkan Büyükkılıç'a Ziyaret
Bakan Göktaş, 'Aile yılında bin 925 kurumla iş birliği yaptık, 14 binden fazla etkinlik düzenledik'
Bakan Göktaş, “Aile yılında bin 925 kurumla iş birliği yaptık, 14 binden fazla etkinlik düzenledik”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!