Kayseri'de Akıllı Ulaşım: KBB Trafik Uygulaması 100 Bin Kullanıcıya Ulaştı

Yerli ve milli imkânlarla tasarlanan KBB Trafik, hem İOS hem de Android platformlarından indirilebiliyor. Uygulama, toplu taşımadan otoparka, paylaşımlı bisiklet sisteminden nöbetçi eczanelere kadar birçok konuda anlık ve doğru bilgi sunarak kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Özellikle "Nasıl Giderim?" özelliği, en uygun rotaların hızlı bir şekilde öğrenilmesine olanak tanıyor.

KBB Trafik, toplu taşıma araçlarının canlı takibi, otoparklardaki doluluk oranlarının görüntülenmesi ve Kaybis paylaşımlı bisiklet istasyonlarına erişim gibi birçok özellik sunarak Kayserililerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ayrıca, sık kullanılan hat ve durakların favorilere eklenmesi, anlık duyurular ve şehir içi bilgilendirmelerle ulaşım planlamasını daha da kolaylaştırıyor.

Son olarak, kapalı yol bilgilerini de anlık olarak sunma özelliği ile kullanıcıların güvenli ve rahat bir ulaşım deneyimi yaşamalarını sağlıyor. KBB Trafik uygulaması, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin dijital belediyecilik anlayışının güçlü bir örneği olarak öne çıkıyor ve sürdürülebilir bir şehir yaşamının altyapısını oluşturuyor.