Kayseri'de Akraba Kavgası: İki Yaralı, Bir Gözaltı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde akrabalar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi yaralanırken, bir şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Talatpaşa Mahallesi 609. Sokak’ta baba M.A. ve oğlu Y.A. ile akrabaları M.A. ve Ö.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirine saldırdı. Kavgada baba M.A. darp sonucu, oğlu Y.A. ise bıçakla yaralandı. Akrabalardan M.A. da aldığı darbelerle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karıştığı belirlenen M.Ö., polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kavganın çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

 

 

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Jeotermal Sera OTB Projesi'nde 8. kuyuda sıcak suya ulaşıldı: 2 Kuyu kaldı
Kayseri Jeotermal Sera OTB Projesi’nde 8. kuyuda sıcak suya ulaşıldı: 2 Kuyu kaldı
Masa Tenisi Sporcusu Kashoush, 'Masa tenisinde şans diye bir şey yoktur, çok çalışmamız gerek'
Masa Tenisi Sporcusu Kashoush, “Masa tenisinde şans diye bir şey yoktur, çok çalışmamız gerek”
Başkan Büyükkılıç'tan müjdeli haber: 'Kumsmall, Erkilet ve Millet Bahçesi tramvay hattı için çalışmalar başladı'
Başkan Büyükkılıç’tan müjdeli haber: “Kumsmall, Erkilet ve Millet Bahçesi tramvay hattı için çalışmalar başladı”
Kayseri'de 38 yaşındaki doktor yaşamını yitirdi
Kayseri’de 38 yaşındaki doktor yaşamını yitirdi
Başkan Büyükkılıç: 'Spor ve Kültür başkenti Kayseri bunu hak ediyor'
Başkan Büyükkılıç: ‘Spor ve Kültür başkenti Kayseri bunu hak ediyor’
Başkansız kalan CHP teşkilatından Çocuksuz 23 Nisan Yürüyüşü
Başkansız kalan CHP teşkilatından Çocuksuz 23 Nisan Yürüyüşü
