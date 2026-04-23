Kayseri'de Akraba Kavgası: İki Yaralı, Bir Gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Talatpaşa Mahallesi 609. Sokak’ta baba M.A. ve oğlu Y.A. ile akrabaları M.A. ve Ö.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirine saldırdı. Kavgada baba M.A. darp sonucu, oğlu Y.A. ise bıçakla yaralandı. Akrabalardan M.A. da aldığı darbelerle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karıştığı belirlenen M.Ö., polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kavganın çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.