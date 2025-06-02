Kayseri'de 'Alemlere Rahmet' Coşkusu: Hasene Vakfı'ndan Muhteşem Program

Programda, Milli Görüş Teşkilatı adına söz alan Başkanlar Ahmet Divleli ve Ünal Ünalan'ın konuşmaları dikkat çekti. Prof. Dr. Mehmet Emin Ay'ın sohbeti de katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi.

Küçük Hafız Furkan Vural'ın Kur'an açılış tilaveti salona derin bir huzur yayarken, diğer hafızların (Abdülkerim İleri, Osman Bostancı, Hasan Sadegh ve Abdurrahman Sadien) Kur'an tilavetleri etkinliğe ayrı bir anlam kattı. Salon, Kur'an'ın sevdalılarıyla dolup taştı ve katılımcılar bu güzel atmosferin tadını çıkardı.

Etkinliğin ev sahipliğini üstlenen İGMG ve Hasene Vakfı'nın Başkanı Sadi Onmaz, İbrahim Saylak ve tüm yönetim kuruluna teşekkür eden katılımcılar, Allah'a dualarını iletti. Ayrıca, etkinlikte yer alan Başsavcı Habip Korkmaz ve İl Müftüsü Durmuş Ayvaz gibi protokol üyelerinin yanı sıra, siyaset kurumundan ve idarecilerden kimsenin bulunmaması dikkat çekti. Bu durum, bir eksiklik olarak değerlendirildi; ancak katılımcılar, bunun tercih ve nasip meselesi olduğuna inandıklarını belirtti.

Program, Anadolu'nun kalbindeki İslam topraklarının ve Kur'an'ın önemine vurgu yaparak sona erdi.