  • Kayseri'de Alkollü Kardeş Kavgası: Bir Yaralı, Bir Gözaltı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki kardeş arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda kardeşlerden biri bacağından yaralanırken, alkollü olduğu iddia edilen ağabey polis ekipleri tarafından güçlükle gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Sahabiye Mahallesi İstasyon Caddesi’nde A.S. ile kardeşi R.S. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. A.S., yanında bulunan bıçakla kardeşini bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı R.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken şüpheli A.S.’yi olay yerinde yakaladı. Alkollü olduğu öne sürülen A.S., gözaltına alınmak istemeyerek ekiplere zorluk çıkardı. Polis, şahsı güç kullanarak etkisiz hale getirdi ve karakola götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

Haber Merkezi

