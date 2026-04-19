Kayseri'de alkollü mekanlara bağlı sürücü kazaları artıyor

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazası, şehirde son yıllarda artan alkollü sürücü vakalarını yeniden gündeme taşıyor. Mimarsinan Mahallesi Tuna Caddesi’nde T.Y. yönetimindeki 38 KM 490 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen B.A. yönetimindeki araca arkadan çarpıyor. Kazada yolcu E.T. yaralanırken, yapılan kontrolde sürücünün 2.05 promil alkollü olduğu belirleniyor.

T.Y.’ye “alkollü araç kullanma” suçundan 25 bin TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuluyor. Ayrıca “trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem başlatılarak karakola götürülüyor.

Bu olay, Kayseri’de son yıllarda alkollü ürün satan bayi sayısının ve şehir merkezindeki alkollü mekanların hızla artmasıyla birlikte, alkollü sürücü kazalarının da dikkat çekici biçimde çoğaldığını gösteriyor. Trafik ekipleri, özellikle gece saatlerinde yapılan denetimlerde alkollü sürücü oranının yükseldiğini belirtiyor.

Uzmanlar, şehirdeki bu eğilimin hem trafik güvenliği hem de toplumsal huzur açısından ciddi bir risk oluşturduğunu vurguluyor. Vatandaşlar ise denetimlerin artırılmasını ve alkollü araç kullanımına karşı daha caydırıcı önlemler alınmasını talep ediyor.