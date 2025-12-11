Kayseri'de alkollü mekanların artmasıyla beraber, alkollü sürücü sayısı da arttı
Kayseri kent merkezinde alkollü içecek mekanlarının artması ve en yoğun bulvarlar üzerinde açılmasıyla beraber, özellikle akşam saatlerinde çok sayıda alkollü sürücü polis denetimlerine yakalanıyor. Kent genelinde 94 sürücüye alkollü araç kullanmaktan cezai işle uygulandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 1 hafta boyunca yapılan çalışmalar neticesinde: 65 araç/sürücüye modifiyeli araç, 6 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 188 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 30 araç/sürücüye makas atma, 306 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 94 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 12 araç/sürücüye ışık donanımı, 6 araç/sürücüye drift yapmak, 278 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve 561 araç/sürücüye cep telefonu maddelerinden cezai işlem uygulandı.