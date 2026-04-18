  • Kayseri'de Alkollü Sürücü Polisle Kovalamaca Sonrası Yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Yapılan kontrolde sürücünün 2.33 promil alkollü olduğu belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Argıncık Mahallesi’nde devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.Ç. (41) yönetimindeki 38 PL 692 plakalı otomobile “dur” ihtarında bulundu. Ancak sürücü uyarıya aldırış etmeyerek kaçmaya başladı. Ekiplerin takibi sonucu araç Saray Bosna Mahallesi Harmanlı Sokak’ta durduruldu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı alkol testinde M.Ç.’nin 2.33 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye “dur ihtarına uymama”, “ikinci kez alkollü araç kullanma”, “ters yönde ilerleme”, “kırmızı ışık ihlali” ve “ehliyetsiz araç kullanma” suçlarından toplam 515 bin TL idari para cezası kesildi.

M.Ç. hakkında ayrıca “trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınmak istenen sürücü, polis aracında arka koltuğa binmeyi reddederek yolcu koltuğuna oturmak isteyince kısa süreli gerginlik yaşandı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Haber Merkezi

Kayseri'de Alkollü Kardeş Kavgası: Bir Yaralı, Bir Gözaltı
Kayseri’de Alkollü Kardeş Kavgası: Bir Yaralı, Bir Gözaltı
Kayseri'de Alkollü Sürücü Polisle Kovalamaca Sonrası Yakalandı
Kayseri’de Alkollü Sürücü Polisle Kovalamaca Sonrası Yakalandı
Yazar Ural, 'Kitap ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişkiyi güçlendiren iyi bir araçtır'
Yazar Ural, “Kitap ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişkiyi güçlendiren iyi bir araçtır”
Eski milli futbolcu Tanju Çolak 'Çocuklarımızın geleceği için spor aktivitesi çok önemli'
Eski milli futbolcu Tanju Çolak; “Çocuklarımızın geleceği için spor aktivitesi çok önemli”
Prof. Dr. Oytun Erbaş 'Çocuklar serbest kalınca kendinde güç hissediyor, 'adalet de dağıtırım' diyor'
Prof. Dr. Oytun Erbaş; “Çocuklar serbest kalınca kendinde güç hissediyor, ‘adalet de dağıtırım’ diyor”
İl Müftüsü Ayvaz, 'Kayserili kardeşlerimize sesleniyorum böyle bir fırsatı kaçırmamak lazım'
İl Müftüsü Ayvaz, “Kayserili kardeşlerimize sesleniyorum; böyle bir fırsatı kaçırmamak lazım”
