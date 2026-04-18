Kayseri’de Alkollü Sürücü Polisle Kovalamaca Sonrası Yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Argıncık Mahallesi’nde devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.Ç. (41) yönetimindeki 38 PL 692 plakalı otomobile “dur” ihtarında bulundu. Ancak sürücü uyarıya aldırış etmeyerek kaçmaya başladı. Ekiplerin takibi sonucu araç Saray Bosna Mahallesi Harmanlı Sokak’ta durduruldu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı alkol testinde M.Ç.’nin 2.33 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye “dur ihtarına uymama”, “ikinci kez alkollü araç kullanma”, “ters yönde ilerleme”, “kırmızı ışık ihlali” ve “ehliyetsiz araç kullanma” suçlarından toplam 515 bin TL idari para cezası kesildi.

M.Ç. hakkında ayrıca “trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınmak istenen sürücü, polis aracında arka koltuğa binmeyi reddederek yolcu koltuğuna oturmak isteyince kısa süreli gerginlik yaşandı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

