Kayseri'de Alkollü trafik canavarlarına ceza: Toplam 920 Bin TL!

Edinilen bilgilere göre, Kocasinan ilçesine bağlı Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde, polis ekipleri tarafından durdurulmak istenen E.T., yönetimindeki 34 DTN 965 plakalı kamyonetle kaçmaya çalıştı. Ziya Gökalp Mahallesi Ihlamur Köprüsü üzerinde yakalanan E.T., yapılan alkol testinde alkollü olduğu tespit edildi. Ayrıca, ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 685 bin TL idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan E.T.’nin ehliyetine 5 buçuk yıl el konulurken, kamyoneti 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Diğer yandan, Melikgazi ilçesine bağlı Tacettin Veli Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde, A.D. yönetimindeki 01 AUS 424 plakalı cip de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamaca sonucu Küçükali Mahallesi Kale Sokak üzerinde yakalanan A.D., 'dur ihtarına uymamak', 'alkollü araç kullanmak' ve 'birden fazla tehlikeli şekilde şerit değiştirmek' gibi suçlardan toplamda 235 bin TL para cezası ile cezalandırıldı. Ayrıca, A.D. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatıldı. Cip de 60 gün süreyle trafikten men edilerek, otoparka çekildi.

Yetkililerden Uyarı

Bu olay, alkollü araç kullanmanın ve trafik kurallarına uymamanın ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, sürücüleri trafik güvenliği konusunda daha dikkatli olmaya çağırıyor. Trafik ekipleri, benzer durumların önlenmesi için denetimlerin artırılacağını bildirdi.