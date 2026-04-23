  • Kayseri'de Alkolün Getirdiği Rezalet: Direksiyon Başında Tehlike

Alkol direksiyon başında sadece hayatları değil, vicdanları da karartıyor. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazası, alkolün yol açtığı tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serdi. Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda H.Ö. yönetimindeki otomobil kaldırıma çarparak yolun ortasında kaldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücünün 2.55 promil alkollü olduğunu belirledi.

H.Ö.’ye 25 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Ancak alkollü sürücü, önce kendisine işlem yapan ekiplere teşekkür etti, ardından ehliyetini geri almaya çalışarak zorluk çıkardı. Polis ekipleri, sürücüyü “trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan karakola götürdü.

Uzmanlar, bu olayın alkolün sadece bireyi değil, toplumun güvenliğini de tehdit ettiğini vurguluyor. Alkolün etkisiyle reflekslerin zayıflaması, karar verme yetisinin bozulması ve kontrol kaybı, direksiyon başında ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.

Yetkililer, “Bir anlık keyif, bir ömürlük pişmanlığa dönüşmesin” uyarısında bulunarak sürücüleri alkolden uzak durmaya çağırıyor.

 

Haber Merkezi

Kapadokya Alan Başkanı Aslanbay'ı 18 köyden yaklaşık 200 kişi ziyaret etti
Kayseri 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Oluyor: Hulusi Akar'dan Teşekkür Mesajı
Bursa'da iş kazasında hayatını kaybeden sondaj ustası Kayseri'de toprağa verildi
10 yaşındaki Ali, kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti
Kayseri, 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti İlan Edildi
Kayseri dahil 69 ilde uyuşturucu operasyonu Bin 18 kişi yakalandı
