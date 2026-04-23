Kayseri'de Alkolün Getirdiği Rezalet: Direksiyon Başında Tehlike

Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücünün 2.55 promil alkollü olduğunu belirledi.

H.Ö.’ye 25 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Ancak alkollü sürücü, önce kendisine işlem yapan ekiplere teşekkür etti, ardından ehliyetini geri almaya çalışarak zorluk çıkardı. Polis ekipleri, sürücüyü “trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan karakola götürdü.

Uzmanlar, bu olayın alkolün sadece bireyi değil, toplumun güvenliğini de tehdit ettiğini vurguluyor. Alkolün etkisiyle reflekslerin zayıflaması, karar verme yetisinin bozulması ve kontrol kaybı, direksiyon başında ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.

Yetkililer, “Bir anlık keyif, bir ömürlük pişmanlığa dönüşmesin” uyarısında bulunarak sürücüleri alkolden uzak durmaya çağırıyor.