Kayseri'de Alo 174 Gıda Hattına 2629 Şikayet

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen gıda denetimlerinde Alo Gıda 174 Hattı'na 550 hijyen yetersizliği, 532 et ve et ürünleri şikayeti iletildi.

Kayseri'de Alo 174 Gıda Hattına 2629 Şikayet

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nce 2025 yılı denetimlerine ilişkin paylaşım yapıldı. Bu kapsamda Alo Gıda 174 Hattı’na 550 hijyen yetersizliği, 532 et ve et ürünleri, 500 STT geçmiş ürünler, 222 tahıl, un ve unlu mamuller, 186 süt ve süt ürünleri, 101 pastacılık ürünleri ve tatlılar, 89 meyve ve sebze işleme, 41 hazır yemek ve yemek fabrikası ve 408 diğer konulu şikayet iletildi. 2629 arama gelirken 235 firmaya cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Yılbaşı Öncesi Batıl 12 Üzüm Ritüeline Endişe Verici İlgi
Yılbaşı Öncesi Batıl 12 Üzüm Ritüeline Endişe Verici İlgi
Kayseri'de gıda denetimi: 1 yılda 75 milyon lira cezai işlem
Kayseri’de gıda denetimi: 1 yılda 75 milyon lira cezai işlem
Kayseri'nin komisyonsuz online yemek siparişi platformu 'Tıkyemek' tanıtıldı
Kayseri’nin komisyonsuz online yemek siparişi platformu “Tıkyemek” tanıtıldı
Eski Milletvekili Nurettin Kaldırımcı'dan Gazetemize Ziyaret
Eski Milletvekili Nurettin Kaldırımcı'dan Gazetemize Ziyaret
Kocasinan Belediyesi 8 Yılda 802 Milyon TL Tasarruf Sağladı
Kocasinan Belediyesi 8 Yılda 802 Milyon TL Tasarruf Sağladı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2025'te 110 Milyon TL'yi Aşan Sosyal Yatırım Gerçekleştirdi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2025'te 110 Milyon TL'yi Aşan Sosyal Yatırım Gerçekleştirdi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!