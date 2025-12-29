Kayseri'de Alo 174 Gıda Hattına 2629 Şikayet

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nce 2025 yılı denetimlerine ilişkin paylaşım yapıldı. Bu kapsamda Alo Gıda 174 Hattı’na 550 hijyen yetersizliği, 532 et ve et ürünleri, 500 STT geçmiş ürünler, 222 tahıl, un ve unlu mamuller, 186 süt ve süt ürünleri, 101 pastacılık ürünleri ve tatlılar, 89 meyve ve sebze işleme, 41 hazır yemek ve yemek fabrikası ve 408 diğer konulu şikayet iletildi. 2629 arama gelirken 235 firmaya cezai işlem uygulandı.