Kayseri'de Alzheimer Gündüz Bakım Evi İnşaatı Hızla İlerliyor

Kaba inşaatı tamamlanan merkez, 3 bin metrekarelik bir alanda yer alıyor. Etüt Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı, inşaatın detayları hakkında bilgi vererek, yapının üç ana bölümden oluştuğunu belirtti. İlk bölümde yaşam alanları, yemek salonları ve atölyeler bulunurken, üst katta yönetim ofisi ve konferans salonu yer alıyor. Baltacı, “Kaba inşaatımızı bitirmiş durumdayız. Çatı imalatlarımız devam ediyor, elektrik ve mekanik tesisatlarımıza da hızla ilerliyoruz” dedi.

Topluma Katkı ve Farkındalık

Merkezin, Alzheimer hastalarının sosyal etkileşimde bulunabilecekleri bir yaşam alanı oluşturmayı hedeflediğini vurgulayan Baltacı, “Bu merkez, hastaların yaşam kalitelerini artırmayı ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmayı amaçlıyor. Ayrıca hasta yakınlarına yönelik eğitim ve psikolojik danışmanlık hizmetleri sunarak, Alzheimer konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Bakım Evi’nin tamamlanmasıyla birlikte, Alzheimer hastalarına yönelik önemli bir destek merkezi daha Kayseri’de hizmet vermeye başlayacak.