Kayseri'de Alzheimer Gündüz Bakım Evi Projesi

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılan toplantıya çeşitli paydaşlar katıldı. Toplantıda, inşaat çalışmaları devam eden Alzheimer Gündüz Bakım Evi'nin işletme süreci, hizmet kapsamı ve sunulacak destekler detaylı bir şekilde ele alındı.

Etüt ve Projeler Daire Başkanı, projenin teknik ve fonksiyonel detayları hakkında bilgi verdi. Merkezin kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Projenin Özellikleri

Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Bakım Evi, üç ana bölümden oluşacak. Yapıda yaşam alanları, atölyeler, yemek salonları, çok amaçlı odalar, mutfak, banyo, mescit ve yönetim ofisleri bulunacak. Ayrıca, konferans salonu ve hasta yakınları için sosyal destek alanları da projeye dahil edilecek.

Merkez, hastalığı ileri düzeyde olmayan bireylerin gündüz saatlerinde bakım alabileceği bir ortam sunacak. Burada sosyal etkileşimi artıracak aktiviteler, bilişsel egzersizler ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik uygulamalar gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında, hasta yakınlarına yönelik eğitim, seminer ve psikolojik danışmanlık hizmetleri de sunulacak. Bu sayede Alzheimer farkındalığının artırılması hedefleniyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle hem Alzheimer hastalarına hem de hasta yakınlarına çok yönlü destek sağlayarak toplumsal duyarlılığı ve sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.