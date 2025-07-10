Kayseri'de Alzheimer Merkezinin İnşaatı Hızla Devam Ediyor

Alzheimer hastalığının yaşı giderek düşerken, bu merkez, hastaların gündüz bakımını sağlamak ve aile bireylerinin sosyal yaşamını kolaylaştırmak amacıyla tasarlandı. Merkezde, hastalar için atölyeler ve çeşitli aktiviteler düzenlenecek. Bu sayede, Alzheimer hastalarının günlerini daha sağlıklı bir şekilde geçirmeleri hedefleniyor.

Hayırseverlik ve Toplumsal Duyarlılık

Projenin hayata geçmesinde hayırsever Ramazan Büyükkılıç’ın katkıları büyük önem taşıyor. Büyükkılıç, bu projeye olan destekleri için hayırseverlere teşekkür etti ve merhume yengesinin de bu hayırseverliğin ön plana çıkmasında etkili olduğunu belirtti.

İnşaat Süreci

İnşaat süreci hakkında bilgi veren yetkililer, kaba inşaatın tamamlandığını ve iç mekan çalışmalarına geçildiğini ifade etti. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Alzheimer hastalarına yönelik hizmetlerin sunulması planlanıyor.

Kayseri, bu tür sosyal sorumluluk projeleriyle, toplumsal duyarlılığı artırmayı ve ihtiyaç sahiplerine destek olmayı sürdürüyor.