Kayseri’de amatör müsabakalara kar engeli

Kayseri’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ulaşım ve günlük yaşamı etkiledi. Kar yağışı nedeniyle amatör futbol müsabakaları da ertelendi. 17 Ocak Cumartesi ve 18 Ocak Pazar günü oynanması planlanan Süper Amatör Küme, 1’inci Amatör Küme U18 Ligi ve U14 Ligi müsabakaları ertelendi. Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel imzası ile yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve saha şartlarının futbol oynamaya elverişsiz olması nedeniyle 17 Ocak 2026 Cumartesi ve 18 Ocak 2026 Pazar günü oynanacak amatör maçlar kaydırılarak ertelenmiştir” ifadelerine yer verildi.