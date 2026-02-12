Kayseri'de Amatör Spora 5,6 Milyon TL Destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, son 6 yıl içinde amatör spor kulüplerine toplam 5 milyon 612 bin 385 TL'lik malzeme ve nakdi destek sağladı. Bu destekle, Kayseri'nin sporun merkezi olma hedefi güçlendirildi.

“Kayseri Modeli Belediyecilik” anlayışı çerçevesinde, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı koordinesinde amatör spor kulüplerine 3 milyon 194 bin 385 TL malzeme yardımı ve 2 milyon 418 bin TL nakdi destek verildi. Bu katkılar, gençlerin ve sporcuların daha iyi imkânlarla faaliyet göstermesine önemli bir destek sundu.

Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sporla daha fazla iç içe olabilmesi için tüm imkânlarını seferber etmekte ve amatör spor kulüplerinin şehrin spor altyapısının temel taşları olduğunu vurgulamaktadır. Amatör spor kulüpleri, geleceğin profesyonel sporcularını yetiştiren önemli merkezler olarak değerlendiriliyor.

Kayseri, “ACES 2024 Yılı Avrupa Spor Şehri” unvanını kazanmış olup, 2029 Dünya Spor Başkenti adaylığı sürecine devam etmektedir. Spor yatırımları, modern tesisler ve organizasyonlarla Kayseri'nin ulusal ve uluslararası alanda sporun önemli merkezlerinden biri haline gelmesi hedeflenmektedir. Bu çalışmalar, amatör sporun güçlendirilmesi ve gençlerin sporla buluşturulması yönünde kararlı adımlarla sürdürülmektedir.

