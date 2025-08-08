Kayseri'de Amatör Spora Vizyoner Destek

Toplantıda, amatör spora olan destek ve yatırımların yanı sıra uluslararası organizasyonların önemi vurgulandı. Başkan Büyükkılıç, sporun her alanında Kayseri'nin en iyi şekilde temsil edilmesi gerektiğini belirterek, yerel yönetimlerin bu konudaki kararlılığını dile getirdi.

Büyükkılıç, bu hafta sonu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek uluslararası sokak basketbolu etkinliğine de dikkat çekti. Şehrin uluslararası düzeyde tanınmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu organizasyon, farklı ülkelerden katılımcıları ağırlayacak.

Ayrıca, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yerli ve yabancı takımların yoğun ilgi gösterdiği bilgisi paylaşıldı. Bu tür projelerin, hem turizm hem de spor açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Büyükkılıç, kaynakların yerel olarak kullanılması gerektiğini ifade etti.

Kayseri'nin çeşitli bölgelerinde sosyal yaşam merkezleri açma çalışmaları da gündeme geldi. Ziyagökalp Mahallesi'ne yapılacak yeni sosyal tesis, spor, kütüphane ve eğitim kursları gibi çeşitli hizmetler sunacak. Bu tesislerle birlikte, toplumun sağlıklı yaşaması ve sporla buluşması hedefleniyor.

Büyükkılıç, ayrıca atletizm pisti ve yüzme havuzları gibi spor alanlarına yönelik yatırımların devam ettiğini belirtti. Kayseri’nin her ilçesinde sporcular yetiştirilmesi amacıyla yapılan bu çalışmalar, şehrin spor alanındaki başarısını artırmayı amaçlıyor.

ASKF Başkanı Mutlu Önal, Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, amatör spor kulüplerinin gençlere yönelik projeler geliştirdiğini ve bu konuda yerel yönetimle iş birliği içinde olduklarını ifade etti. Önal, “Başkanım her zaman yanımızda oldunuz. Biz bu evlatlarımıza sahip çıkacağız” diyerek, sporun gençler üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti.

Toplantının sonunda, Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı bir teşekkür plaketi takdim edildi ve hatıra fotoğrafı çekildi. Bu tür buluşmaların, Kayseri'nin spor alanındaki gelişimine katkı sağlaması bekleniyor.