Kayseri'de Ambulans Servisi 6 Ayda 87 Bin Vatandaşa Ulaştı
Kayseri İl Ambulans Servisi Başhekimliği, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin dikkat çekici verileri paylaştı. Başhekim Uzm. Dr. Tunahan Aydoğan, '87 bin vatandaşımıza hastane öncesi acil sağlık hizmeti sunduk' diyerek, kentteki sağlık altyapısının gücünü vurguladı.
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