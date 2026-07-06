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Kayseri'de Ambulans Servisi 6 Ayda 87 Bin Vatandaşa Ulaştı

Kayseri İl Ambulans Servisi Başhekimliği, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin dikkat çekici verileri paylaştı. Başhekim Uzm. Dr. Tunahan Aydoğan, '87 bin vatandaşımıza hastane öncesi acil sağlık hizmeti sunduk' diyerek, kentteki sağlık altyapısının gücünü vurguladı.

Kayseri'de Ambulans Servisi 6 Ayda 87 Bin Vatandaşa Ulaştı

Rakamlarla Ambulans Servisi

  • 62 istasyon
  • 861 personel
  • 88 kara ambulansı
  • 1 helikopter ambulans

Aydoğan, ilk 6 ayda yaklaşık 172 bin acil çağrı alındığını, bunların 84 binine ambulans görevlendirmesi yapıldığını ve toplamda 87 bin hastanın hastanelere nakledildiğini açıkladı.

Dakikalarla Yarışan Hizmet

  • Ambulans görevlendirme süresi: 87 saniye
  • Kentsel vakaya ulaşım: %96 oranında 10 dakikanın altında
  • Kırsalda vakaya ulaşım: %95 oranında 30 dakikanın altında

Helikopter Ambulansın Katkısı 

2009’dan bu yana hizmet veren helikopter ambulans, 2026’nın ilk yarısında 83 vakaya müdahale etti. Bunların 8’i çevre illerden gelen taleplerdi.

Vatandaşlara Çağrı 

Başhekim Aydoğan, “Ambulanslarımız için trafikte geçiş üstünlüğüne yardımcı olun. Asılsız ihbarlar zaman kaybına yol açıyor, bu konuda hassasiyet bekliyoruz” diyerek vatandaşlara uyarıda bulundu.

 
Haber Merkezi

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