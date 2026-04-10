Kayseri'de ambulans sürücüleri, hastalar için zamanla yarışıyor

Kayseri’de kent genelinde 24 saat esaslı çalışan 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin direksiyon başındaki sürücüleri, hayat kurtarma mücadelesinde kritik rol oynuyor. Zorlu koşullara rağmen vakalara en hızlı şekilde ulaşmak için zamanla yarışan sürücüler hem kendileri hem de hastalar açısından risklerle karşı karşıya kalabiliyor.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Mehmet Çolakbayrakdar Kocasinan 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda acil tıp teknisyeni sürücüsü olarak görev yapan Tolga Altun, hastaya ulaşım sürecinin hızlı ve sağlıklı ilerlemesi konusunda, “Dünya Sağlık Günü vesilesiyle, sağlık sisteminin her birimi gibi önemli bir parçasını oluşturan ambulans personellerinin hayat kurtarma yarışına dikkat çekmek istiyoruz. Ambulans sürücüleri ve acil sağlık ekipleri, hayat kurtarmak için saniyelerle yarışırken trafikte de ayrıca zorluklar yaşayabiliyor. Günün her saatinde, yoğun trafik şartlarında görev yapan ambulans sürücüleri hem kendileri hem de hastalar açısından risklerle karşı karşıya kalabiliyor. Özellikle büyük şehirlerde trafikte yaşanan aksaklıklar hem sağlık çalışanlarının güvenliğini ve hem de hastaların sağlığını da doğrudan etkiliyor. Bu noktada "fermuar sistemi" gibi basit ama etkili trafik bilinci uygulamaları hayati önem taşıyor. Sürücülerin ambulansa yol verirken şeritleri düzenli şekilde açması, ambulans ekibinin hastaya en hızlı ve güvenli şekilde ulaşmasını sağlıyor. Yine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunurken sakin kalınması, mahalle/cadde/sokak/dış ve iç kapı numaralarının doğru şekilde verilmesi hastaya ulaşım sürecinin hızlı ve sağlıklı ilerlemesi konusunda büyük önem taşıyor. Bu hususlarda farkındalığı arttırmak ve toplum sağlığı konusuna hastane öncesinden başlayarak gereken hassasiyeti göstermek için Dünya Sağlık Günü önemli bir fırsattır” dedi.