Kayseri'de Anadolu Ateşi rüzgârı esti
Ünlü dans grubu Anadolu Ateşi Kayseri'de sevenleriyle buluştu. Anadolu Ateşi grubu gösterisiyle gelenleri hayran bıraktı.
- 05.02.2023 13:59
- Güncelleme: 05.02.2023 13:59
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Anadolu Ateşi Kayseri’de sahne aldı. Erciyes Kültür Merkezi (EKM)’de düzenlenen gösteride Anadolu Ateşi gurubu hazırladıkları koreografi ile Anadolu kültüründen esinlenilen kategori sundu. Anadolu Ateşi gurubu danslarını sergilerken gösteriye gelenler ise onlara alkışla eşlik etti. Gösteri renkli görüntülere sahne oldu.
1ha
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