Kayseri’de Anadolu Ateşi rüzgârı esti

Anadolu Ateşi Kayseri’de sahne aldı. Erciyes Kültür Merkezi (EKM)’de düzenlenen gösteride Anadolu Ateşi gurubu hazırladıkları koreografi ile Anadolu kültüründen esinlenilen kategori sundu. Anadolu Ateşi gurubu danslarını sergilerken gösteriye gelenler ise onlara alkışla eşlik etti. Gösteri renkli görüntülere sahne oldu.