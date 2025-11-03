Kayseri'de Anlamlı Bir Koşu Etkinliği Gerçekleşti

Kayseri'de, Türk Eğitim Derneği tarafından düzenlenen anlamlı bir koşu etkinliği gerçekleştirildi. Bu etkinlik, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden ailelerin çocuklarına destek olmayı amaçladı. Katılımcılar, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bir araya gelerek, dayanışma ve birlik mesajları verdi.

Koşuya, Kayserililer, Türk Eğitim Derneği Koleji’nin öğrencileri, öğretmenleri ve aileleri katıldı. Etkinlikte, Kayseri’nin çeşitli organizasyonları ve etkinlikleri, özellikle de afet sonrası yardımlara devam eden çalışmalar vurgulandı. Katılımcılar, Kayseri’nin afetlere karşı daha dirençli hale gelmesi için yürütülen projelere de dikkat çekti.

Ayrıca, Kayseri’nin 2024 ACES Avrupa Spor Şehri olarak seçilmesi ve spor altyapısına yapılan yatırımlar da etkinlikte gündeme geldi. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi gibi projelerle, Kayseri’nin sporcular için cazibe merkezi olma hedefi ifade edildi. Eğitim alanındaki yatırımların da önemi vurgulanarak, KAYMEK bünyesinde sunulan ücretsiz yabancı dil kursları ile şehrin daha donanımlı bireylerle buluştuğu belirtildi.

Bu etkinlik, Kayseri’nin birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Haber Merkezi

