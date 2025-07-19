Kayseri'de Anlamlı Etkinlik: Kanser Tedavisi Gören Çocuklara Peruk Desteği

Dernek Başkanları Yaşar Sanal ve Murat Duman öncülüğünde düzenlenecek programda, kemoterapi sürecinde saçlarını kaybeden çocuklara peruk hediye edilecek.

Etkinlik, 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü, saat 11.00 ile 12.00 arasında, KANKA Hematoloji Onkoloji Kanser Hastanesi'nde gerçekleştirilecek. Program kapsamında çocuklara özel hazırlanmış peruklar dağıtılacak. Ayrıca çocukların yanı sıra hastalıkla mücadele eden ailelere de moral desteği sağlanacak.

Her iki derneğin iş birliğiyle yürütülen etkinlikte, güzellik uzmanlarının gönüllü katkılarıyla çocuklara uygun peruklar özenle hazırlanarak ulaştırılacak.

İki dernek tarafından yürütülen bu sosyal sorumluluk çalışması, toplumda farkındalık oluşturmayı ve kanser tedavisi sürecindeki çocukların psikolojik olarak desteklenmesini amaçlıyor.

Etkinlik, hastane yönetimiyle iş birliği içinde gerçekleştiriliyor.

Kayseri genelinden birçok gönüllü ve destekçinin katılımı beklenen etkinlikte, hastane ve üniversite yönetimiyle iş birliği içinde çalışmalar yürütülüyor. Dernek yetkilileri, perukları hijyen ve sağlık koşullarına uygun şekilde hazırlıyor ve çocukların yaşlarına göre özel olarak temin ediyorlar.

Maske ardında bir kez dahi olsa tebessüme vesile olmak, paha biçilemez bir duygu olmalı.

Etkinlik Bilgileri:

???? Yer: KANKA Hematoloji Onkoloji Kanser Hastanesi – Kayseri

???? Tarih: 28 Temmuz 2025 Pazartesi

???? Saat: 11.00 – 12.00

???? Organizatörler:

İyilik Abisi Derneği Başkanı Yaşar Sanal

Güzellik Uzmanları Derneği Başkanı Murat Duman