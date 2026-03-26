Kayseri'de 'Anne Sütü Danışmanlığı Eğitimi' sertifika töreni düzenlendi

İl genelinde doğum hizmeti sunan sağlık kuruluşlarında görev yapan personele yönelik eğitimlerde; anne sütünün önemi, doğru emzirme teknikleri, süt artırma yöntemleri ve tamamlayıcı beslenme süreçleri hem teorik hem uygulamalı olarak ele alındı. Törende konuşan Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Çöl, anne ve bebeğin temas ettiği her alanda bilgilendirme çalışmalarının önemine dikkat çekti. Çöl, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen faaliyetlerin, özellikle anne ve bebek dostu hastane kriterleri doğrultusunda artarak devam edeceğini ifade etti.

Eğitim programının ardından Kayseri Devlet Hastanesi Geriatri Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen törende katılım belgeleri takdim edildi. Belgeler; Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Sadi Tacettinoğlu, Başhekim Ali Çöl, Kayseri Şehir Hastanesi Aile Hekimliği Eğitim Sorumlusu Hümeyra Aslaner, ÇEKÜS Birimi Uzmanı Serkan Yıldız, Melikgazi İlçe Sağlık Müdürü Seda Usalan ile Erciyes Üniversitesi Araştırma Görevlileri Emre Yılmaz ve İbrahim Koray Güleser tarafından verildi.