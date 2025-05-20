Kayseri'de aracından indirilen doktora öldüresiye şiddet
Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'nde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından darp edilen Dr. A. I. Ü., hastanede tedavi altına alınırken, kaçan saldırganlar hakkında ise suç duyurusunda bulundu.
Geçtiğimiz Pazar günü Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Dr. A. I. Ü., kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından, aracından indirilerek darp edildi. Dr. A. I. Ü., kafasına ve gözüne aldığı darbe sonucu yere yığıldı. İddiaya göre Dr. A. I. Ü., yere düştükten sonra saldırganlar tarafından tekmelenerek kafasına ağır darbeler aldı.
Olayın ardından hastaneye kaldırılan Doktor A. I. Ü.’ın göz kemikleri, burun ve kafatası bölgesinde ciddi kırıklar meydana geldiği tespit edildi. Dr. A. I. Ü., hastanede tedavi altına alınırken, kaçan saldırganlar hakkında ise suç duyurusunda bulundu.