Kayseri’de Aralık ayında bin 993 şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 ay boyunca gerçekleştirilen çalışmalar açıklandı. Bu kapsamda toplamda bin 993 şahıs yakalandı. 539 şahıs ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan terör örgütü soruşturmaları kapsamında; 36 şahsa yasal işlem yapıldı. Risk Analiz ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 29 şahıs yakalanarak gerekli yasal İşlemler yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ise; 96 operasyon kapsamında 165 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. 72 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Ayrıca gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; 106 kilogram 938,61 gram narkotik madde, 2 bin 26 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ve 6 adet hassas terazi ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince de; 101 litre sahte alkol, 213 adet sahte alkol yapımında kullanılan malzeme, 234 adet emtia, 3 bin 678 paket kaçak sigara, 64,1 kilogram kaçak tütün, 1 milyon 376 bin 780 ad7et makaron, 1 adet sikke ve 27 kilogram 25 gram kaçak altın ele geçirildi. 23 olay kapsamında 38 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Ayrıca 74 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. 45 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 7 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık malı olan 6 adet çalıntı oto, 3 adet change oto ve 1 adet çalıntı motorsiklet ile birlikte toplam 3 milyon 102 bin 200 lira değerindeki malzemeler ele geçirildi, tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Ahlak Büro Amirliği ekiplerince ise; 2 iş yerinde kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 3 şahsa ve kumar oynayan 9 şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. 8 fuhuş olayında 4 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, 16 şahsa ise idari işlem uygulandı.