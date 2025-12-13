Kayseri'de aranan 50 firari yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 56 ekip  286 personelin katılımıyla kent genelinde haklarında yakalama emri bulunan şahıslara yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar neticesinde; “Kasten Öldürme”, “Hırsızlık”, “Dolandırıcılık”, “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma”, “Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme”, “Basit Yaralama”, “Tehdit” ve “Uyuşturucu Madde Kullanma veya Bulundurma” gibi çeşitli suçlardan aranan ve toplam 98 yıl 10 ay  27 gün kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 50 şahıs saklandığı adreslerde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

