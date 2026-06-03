Kayseri'de aranan 6 şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda; hakkında "hırsızlık" suçundan 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç.(40), haklarında "kasten öldürme" suçundan 16 yıl hapis cezaları bulunan A.T.(20), N.B.K.(22), S.E.Ç.(21), S.E.(22), hakkında "kasten öldürme" suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan Ö.F.K.(23) saklandıkları adreslerde yakalanarak cezaevine teslim edildi.