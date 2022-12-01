Kayseri'de aranan hırsızlara operasyon: 17 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonda 9'u 'hırsızlık' suçlundan aranması bulunan toplam 17 kişi yakalandı.

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  • 01.12.2022 18:08
  • Güncelleme: 01.12.2022 19:37
Kayseri'de aranan hırsızlara operasyon: 17 gözaltı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonda 9’u ’hırsızlık’ suçlundan aranması bulunan toplam 17 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında özellikle hırsızlık suçlarından yakalama emri ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Yunus Emre, Mevlana, Fatih ve Selçuklu Mahallelerindeki farklı adreslerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında ’adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.C., ’bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S.A., ’bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçundan 9 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G. ile birlikte 17 kişi yakalandı. Hırsızlık suçundan aranan 5 kişi ile birlikte 6 kişi, işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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İHA

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