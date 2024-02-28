Kayseri'de aranan şahıslara yönelik operasyon: 15 gözaltı

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 11'i hırsızlık suçundan olmak üzere 15 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'de aranan şahıslara yönelik operasyon: 15 gözaltı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 11’i hırsızlık suçundan olmak üzere 15 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde başta "hırsızlık" suçu olmak üzere çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 34 ekip, 91 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11’i "hırsızlık" suçundan olmak üzere 15 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, cezaevine teslim edildi.

İHA
Kayseri Gündem

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