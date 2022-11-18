Kayseri'de aranması bulunan 147 kişi yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 147 kişi yakalandı.
- 18.11.2022 21:17
- Güncelleme: 19.11.2022 10:01
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 147 kişi yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 11-17 Kasım tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 40’ı hırsızlık, 27’si yaralama, 5’i dolandırıcılık, 11’i yağma, 2’si cinsel istismar suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 147 şahıs yakalandı.
İHA
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