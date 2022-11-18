Kayseri'de aranması bulunan 147 kişi yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 147 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 11-17 Kasım tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 40’ı hırsızlık, 27’si yaralama, 5’i dolandırıcılık, 11’i yağma, 2’si cinsel istismar suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 147 şahıs yakalandı.