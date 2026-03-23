Kayseri'de aranması olan 258 şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği ekipleri tarafından il genelinde 16.03.2026 – 22.03.2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucunda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca, 192 adet fişek ele geçirildi.

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 14 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, 12 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 3 şahıs tutuklandı. 3 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı motosiklet ile birlikte, hırsızlık malı olan 900.000 TL değerindeki malzemeler ele geçirildi ve tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi. Ayrıca fuhuş olayı tespit edilen; 1 fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şahsa adli, 3 şahsa idari işlem uygulandı.

Aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda; toplam 263 yıl 2 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 69 şahıs, ifadeye yönelik aranması bulunan 182 şahıs, yoklama kaçağı/ bakaya olan 17 şahıs ile birlikte toplam 258 şahıs yakalanırken 50 şahıs adli makamlarca tutuklandı.