Kayseri'de asansörde mahsur kalan kuryeyi itfaiye kurtardı

Kayseri'de, sipariş getirdiği binanın asansöründe mahsur kalan kuryeyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki 5 katlı binada meydana geldi. Binaya sipariş edilen yemeği getiren kurye, asansöre bindikten sonra 2 ile 3'üncü kat arasında mahsur kaldı. Bozulan asansörde birinin mahsur kaldığını gören bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, yaklaşık 15 dakika süren çalışmanın ardından kuryeyi kurtardı. 
Haber Merkezi

