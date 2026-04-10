Kayseri'de Asayiş Berkemal: 'Olaylar Yüzde 13 Azaldı'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen program sonrası açıklamalarda bulundu.

Polis Haftasını kutlayan Vali Çiçek, “Ben de polis teşkilatımızın 181. yıl dönümünü ve özellikle Polis Haftası'nı kutluyorum. Tüm Türkiye'de Polis Haftası, özellikle son zamanlarda halkımızın büyük bir katılımı ve büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Ama Kayseri'de de gerçekten farklı bir ortamda oluşuyor. Çünkü Kayserililerin kolluk kuvvetlerimize, devletimize, özellikle polisimize, jandarmamıza olan sevgisi hepinizin malumu. Ve Polis Haftası olduğunda Kayseri'de hemen farkı hissederiz. Çiçeklerle emniyete koşarlar, polislerimize sarılırlar, polislerimizi sokakta gezerken Polis Haftası'nı kutlarlar, polislere olan sevdalarını belli ederler. Polislerimiz gerçekten büyük bir mücadele veriyorlar. Halkımızın huzuru için, güvenliği için, çocuklarımızın geleceği için büyük bir fedakarlıkla gece gündüz demeden mücadele veriyorlar. Bizzat ilin valisi olarak bunun şahidiyim. Kayseri'de özellikle polis teşkilatımız her geçen yıl üzerine biraz daha katarak, hem teknolojik anlamda hem çalışma planlamaları durumunda büyük bir değişiklik yaparak üzerine koyarak işler yapıyorlar” diye konuştu.

“KAYSERİ'DE TÜM ASAYİŞ OLAYLARINDA: YÜZDE 13'LÜK BİR DÜŞÜŞ VAR”

Suç oranlarında geçmiş yıllara göre ciddi bir düşüş yaşandığını ifade eden Vali Çiçek, “İlk 3 ay kıyaslamasında, 2025'in ilk 3 ayı ile 2026 yılının ilk 3 ayı kıyaslamasında: Kişilere karşı işlenen suçlarda: Kayseri'de yüzde 18 bir düşüş yakalandı. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda: yüzde 29,5 bir düşüş yakalandı. Tüm asayiş olaylarında: Kayseri'de yüzde 13'lük bir düşüş var. Özellikle bunu hep söylüyorum; hırsızlık olaylarında geçen sene yüzde 30 düşüşün üzerine bu sene yüzde 30 düşüş yakalandı. Hatırlayın, hırsızlıkla ilgili çok fazla serzenişlerde bulunulurdu. Ve hırsızlığı yüzde 30 düşürdük derken hala bir endişeyle söylüyorum. Çünkü hala düşüş olmasına rağmen hırsızlığın gerçekleştiği vakalar yaşanıyor. Ve hırsızlık olan yerlerde de "düştü diyorsunuz ama bizde hala hırsızlık var, mahallemizde geçen hırsızlık oldu" söylemleriyle karşılaşabiliyoruz. Evet, hala hırsızlık sıfıra inmiş değil. Ancak her geçen sene daha çok azalarak gittiğini söyleyebilirim. İlk 3 ay kıyaslamasıyla bu ilk 3 ayın kıyaslamasında yüzde 29,5'luk bir düşüş, geçen senenin düşüşünün üstüne olması anlamlıydı” ifadelerini kullandı.

“SUÇ İŞLERSENİZ POLİSİMİZDEN KAÇAMAZSINIZ”

Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı birimlerinin uyumlu ve koordineli çalışması ve şehirdeki güvenlik kameralarının artırılmasının suç oranlarındaki düşüşte önemli bir katkı sağladığının altını çizen Vali Çiçek; “Bakın bu şehirde suç işlerseniz kaçamazsınız. Bunu net söylüyorum. Hepinizin bildiği gibi Kayseri'de Emniyet Müdürlüğümüz, Jandarma Komutanlığımız, Valiliğimizin himayelerinde, belediyemizin de destekleriyle biz bir teknolojik seferberlik başlattık. Şehri kamera sayısını 4 katına çıkardık. 4 kat daha fazla 2 yıl içerisinde, 3 yıl içerisinde şehri kamerayla buluşturduk. Yine belediyemiz bütün parklara ihalesini yaparak kamera sistemlerini yeniledi. Ve bütün kamera sistemlerinde emniyetin taleplerinin hepsi belediyemiz tarafından, valiliğimiz tarafından olumlu karşılanarak şehir baştan sona 1 metrekare alanda bile suç işleyenlerin yanına kar kalmayacağı bir sistem oluşturuldu. Bakın bu şehirde şu an 300 noktada yüz tanıma sistemi var. Suç işlerseniz polisimizden kaçamazsınız. Kayseri'de aranan suçlu sayısı 1800'lerden 400'lere düştü. Şehrin her yerinde yüz tanıma sistemlerimiz var. Şehrin her yerinde kamera sistemlerimiz var. Aynı zamanda emniyetimizin inanılmaz bir fedakarlığı var. Jandarmamızla emniyetimizin iş birliği inanılmaz” açıklamasını yaptı.