Kayseri'de 'Asayiş Değerlendirme Toplantısı'
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın; kent genelinde güvenlik ve asayiş konularının ele alındığı Asayiş Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, güvenlik güçlerinin çalışmaları, alınan önlemler ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik yürütülen faaliyetler gibi konular ele alındı.