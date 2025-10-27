Kayseri'de 'Asayiş Değerlendirme Toplantısı'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın Asayiş Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi.

Kayseri'de 'Asayiş Değerlendirme Toplantısı'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın; kent genelinde güvenlik ve asayiş konularının ele alındığı Asayiş Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, güvenlik güçlerinin çalışmaları, alınan önlemler ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik yürütülen faaliyetler gibi konular ele alındı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

TÜİK: 'İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,4 iken kadınlarda yüzde 11,1 olarak tahmin edildi'
TÜİK: “İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,4 iken kadınlarda yüzde 11,1 olarak tahmin edildi”
Melikgazi Belediyesi'nden Mobil Sıfır Atık Eğitimi
Melikgazi Belediyesi'nden Mobil Sıfır Atık Eğitimi
Cumhuriyet Bayramı'nda Ortak Sorumluluk Vurgusu
Cumhuriyet Bayramı'nda Ortak Sorumluluk Vurgusu
Kayseri'de 'Türk Dünyası Sanat Şöleni' Heyecanı
Kayseri'de 'Türk Dünyası Sanat Şöleni' Heyecanı
Uzunoğlu'ndan, bankaların yararına, rant ve faiz üzerine sistem kurulmuş sistem eleştirisi
Uzunoğlu'ndan, bankaların yararına, rant ve faiz üzerine sistem kurulmuş sistem eleştirisi
Emekli Astsubaylar Derneği'nden tanıtım toplantısı
Emekli Astsubaylar Derneği'nden tanıtım toplantısı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!