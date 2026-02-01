Kayseri Âşıklar Şöleni'ne Yoğun İlgi ve İzdiham

Kayseri'de düzenlenen 4. Uluslararası Âşıklar Şöleni, vatandaşların yoğun ilgisiyle adeta bir kültür buluşmasına dönüştü. Salondan taşan izleyicilerin böyle biir şölenin küçük bir salona sığdırılmasıyla ilgili itirazları, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç salonda cevaplayarak itirazları yatıştırmaya çalıştı.

Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte salon tamamen dolup gelen sanatseverlerin çoğu şöleni ayakta izlemek durumunda kaldı. Büyük bir izdihamla ive ilgiyle izlenen Aşıklar Şöleni, ozanların sazları ve sözleri izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından sahneye çıkan ozanlar, 5 farklı ülkeden ve Türkiye’nin 7 farklı ilinden getirdikleri ezgilerle Anadolu’nun köklü âşıklık geleneğini yaşattı. Her performans, salondaki kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı; alkışlar uzun süre kesilmedi.

Katılımın yüksekliği, Kayseri’de kültürel etkinliklere duyulan ilginin somut göstergesi oldu. Vatandaşların teveccühü sayesinde şölen, sadece bir müzik dinletisi değil, aynı zamanda ortak bir kültürel hafıza buluşması haline geldi.

Gece sonunda izleyiciler, “unutulmaz bir şölen” yaşadıklarını dile getirerek etkinliğin gelecek yıllarda da sürmesini temenni etti.

 

 

Haber Merkezi

